300 ألف عنصر من الجيش والشرطة يؤمنون "ذكرى الثورة"

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن هناك بعض الجماعات الإرهابية تحاول إحداث عمليات إرهابية وأعمال عنف لما يثيره من رسائل سلبية لقوات الأمن وتخويف الشعب المصري، مشيراً إلى أن الإخوان يحاولون ارتكاب أعمال إجرامية يكون لها صدى إعلامي وتحاول أن تهز ثقة رجال الأمن بأنفسهم وأن تزعزع قدرتهم على تأمين احتفالات 25 يناير المقبلة.

وأضاف عكاشة، خلال حواره مع برنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الخميس، أن استرداد الأمن لعافيته خاصة فى الاستفتاء على الدستور يزعج الإخوان.

وتابع عكاشة "أن هناك العديد من الخلايا النائمة موجودة في محافظات الدلتا والصعيد وموجودين في ملاذات آمنة وينتظرون أي لحظة لارتكاب أي أعمال تخريب وفوضى وقتل".

وأضاف أن هذا ظهر بوضوح في أحداث انفجار مديرية أمن الدقهلية وقتل الجنود اليوم في كمين ببنى سويف، موضحاً أن الإخوان يختارون الأماكن الهادئة والتي لم تشهد أعمالاً انفجارية من قبل لارتكاب أعمالهم.

وأشار عكاشة إلى أن العمليات الإرهابية هدف جيد بالنسبة للإخوان لما تثيره من "قلق"، موضحاً أن الشرطة بذاتها مستهدفة في الأيام الراهنة وأن الشرطة وعناصرها ومعداتها "هدف مباشر" للعمليات الإرهابية.

قال الخبير الأمني إن هناك خطة كاملة لتأمين ذكرى 25 يناير، وإن الأمن يقوم بمسح شامل لكل أماكن وميادين التجمعات قبل 48 ساعة من حلول ذكرى الثورة، مشيراً إلى أن هناك 300 ألف عنصر أمني من الجيش والشرطة يؤمنون فعاليات ذكرى الثورة.

وأضاف عكاشة أن نجاح الشرطة في تأمين أعياد الأقباط يرجح قدرتها على تأمين ذكرى الثورة، قائلاً: إن قوات سريعة الانتشار تشارك في تأمين فعاليات ذكرى الثورة و يكون التأمين على مدار الساعة.

وتابع "أن قوات الأمن لن تتعرض لأي فعاليات سلمية لكنها لن تسمح بإثارة أي شغب أو عنف".

وقال العميد خالد عكاشة إن الجهات الامنية ليس لها علاقة بتشويه شباب الثورة، مؤكداً أن الأجهزة المعنية بالتنصت أنكرت تماما صلتها بمكالمات النشطاء المسربة، وأضاف: "نقدر دور شباب ثورة 25 يناير ولا نفرق بينها وبين ثورة 30 يونيو وخير دليل على ذلك ما أكده الرئيس منصور من أن ثورة 25 يناير هي الأصل، وإن كلاً من 25 يناير و30 يونيو هما موجتان لثورة واحدة".

وعن الأوضاع الأمنية فى سيناء، قال عكاشة إنه على مدار 60 يوماً كاملة لم تحدث أي عمليات إرهابية في سيناء، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تمكنت من تقليص حركة "أنصار بيت المقدس" في سيناء.

من جانبه، قال د. عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تأييد ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة سيكون سبباً لخروج واسع النطاق من مؤيدي ترشحه في ذكرى الثورة، مشيراً إلى أن الثورة تتعرض لتحديات كبرى أبرزها العمليات الإرهابية وعودة النظام القديم.