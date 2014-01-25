إطلاق نار وقذائف على نقاط تأمين في شمال سيناء

شهدت نقطة تأمين في شمال سيناء المصرية، السبت، إطلاق قذيفة "آر بي جي" وإطلاق نار، في وقت تعرضت كمائن عدة للشرطة لإطلاق نار كثيف.

وأفادت صحيفة "المصري اليوم" أن مسلحين أطلقوا قذيفة على نقطة تأمين محطة كهرباء الشيخ زويد، في الساعات الأولى، ولم تقع أي إصابات.

وأعقب الهجوم تبادل مكثف لإطلاق النار بين أفراد التأمين والمسلحين، ولاذ المسلحون بالفرار، من دون أن تتمكن القوات الأمنية من ضبط أي منهم.

وتعرضت كمائن عدة في مدينة الشيخ زويد والعريش، لإطلاق نار كثيف من قبل المسلحين.

وتقوم قوات الأمن بتمشيط المناطق التي تعرضت للهجوم، وتكثف من جهودها لضبط الجناة.

وتتزامن الهجمات مع الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير في ظل انقسام حاد في المجتمع المصري.