الشارع المصري يحتفل بذكرى الثورة في الكواليس الخلفية

مقاهٍ مخصصة لـ6 أبريل، وأخرى مخصصة لـ"سلفيي كوستا"، بينما مقاهٍ أخرى مخصصة لليساريين أو الليبراليين وغيرهم من القوى السياسية.

هذا هو حال مقاهي وسط القاهرة التي أصبحت تعاني من ظاهرة الاستقطاب السياسي الحاد الذي يعاني منه المجتمع المصري في الوقت الحالي، كما رصدته كاميرا برنامج "الشارع المصري" في تحقيق ميداني خاص يفتش في الكواليس الخلفية لميدان التحرير وقت الثورة وفي السنوات الثلاث الماضية.

والتقت الزميلة ضحى الزهيري بعدد من الناشطين والسياسيين في أماكن تجمعهم التقليدية على مقاهي وسط البلد، حيث كان يتم الإعداد للمليونيات والمسيرات والاتفاق على المبادئ والأهداف وكتابة البيانات والاستراحة من الاعتصامات وعلاج الجرحى والمصابين والمختنقين بالغاز، وحتى حركة تمرد التي ولدت فكرتها في شقة صغيرة، تطل على مقهى البستان الشهير في قلب القاهرة الذي يعرف بأنه ملتقى الأدباء والكتاب، ويغلب على رواده الفكر اليساري.

ويقول الأديب مكاوي سعيد عن علاقة القوى السياسية بالمقاهي، إن كل التيارات السياسية كان يوجد لها مقاهٍ، حتى السلفيون أو على الأقل قطاع منهم الذين عرفوا بـ"سلفيو كوستا" نسبة إلى سلسلة المقاهي العالمية الشهيرة.

ولكن الإخوان لم يعرف عنهم أبداً استخدام المقاهي في عملياتهم التنظيمية، ربما لأنهم تنظيم سري في الأساس يبتعد عن مناقشة أموره في الأماكن العامة العلنية، بل إنه يذكر أيام جمعة قندهار في يوليو 2011 التي دعي لها الإخوان وتيارات إسلامية متطرفة، طافوا بمسيرات إلى مقاهي وسط القاهرة، وكانوا يهتفون ضدها ويقولون: "سنحولها إلى كتاتيب".

برنامج "الشارع المصري" من تقديم الزميلة ضحى الزهيري ويذاع الليلة على قناة "العربية الحدث" الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، ويقدم تغطية شاملة لأهم القضايا والأحداث التي تهم الشارع المصري.