اليونسكو تقدم 100 ألف دولار للمتحف الإسلامي بالقاهرة

أكد الدكتور محمد سامح عمرو، سفير مصر لدى اليونسكو، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، أن مديرة اليونسكو إيرينا بوكوفا، قدمت مساهمة مالية فورية من ميزانية المنظمة وقدرها 100 ألف دولار، لإعادة بناء متحف الفن الإسلامي وترميم مبانيه ومحتوياته التي تعرضت للأضرار.

وتعرض المتحف لأضرار بالغة من جراء السيارة المفخخة التي ضربت مديرية أمن القاهرة الجمعة، على بعد أمتار من المتحف. وتحطمت قطع أثرية من جراء الهجوم، فضلا عن وقوع أضرار جسيمة في المبنى.

وقال سفير مصر لدى اليونسكو، إن مديرة اليونسكو إيرينا بوكوفا، أصدرت بيانًا رسميًّا باسم المنظمة عبرت من خلاله عن إدانتها للحادث الإجرامي الذي أصاب متحف الفن الإسلامي.

وأشار إلى أن المديرة العامة للمنظمة أعربت عن بالغ قلقها لما سببه هذا الحادث من تدمير لآلاف القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، مؤكدًا أن بوكوفا التزمت بتعبئة جميع خبرات وتجارب المنظمة من أجل إعادة بناء المتحف وترميم مبانيه ومحتوياته التي تعرضت للأضرار، باعتبارها تمثل عنصرًا أساسيًّا لتراث الشعب المصري ولسائر الشعوب في جميع أرجاء العالم.

وأوضح سفير مصر لدى اليونسكو أنه يجري العمل بين الوفد المصري باليونسكو وسكرتارية المنظمة على تشكيل بعثة فنية لزيارة القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة؛ بهدف تقييم الوضع والبدء في أعمال الترميم.