انفجار بالقاهرة صبيحة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير

وقع انفجار جديد في القاهرة، صباح السبت، استهدف محيط معهد مندوبي الشرطة في حي عين شمس بالقاهرة.

وانتقل خبراء المفرقعات بالإدارة العامة للحماية المدنية إلى الموقع لبحث ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود أي متفجرات أخرى.

وأكد مصد أمني أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة أوقعت أضراراً مادية في الموقع، مشيراً إلى العثور على عبوة أخرى لم تنفجر بالموقع.

وإلى ذلك، نفى مصدر مسؤول في وزارة الداخلية المصرية الأنباء عن إبطال مفعول قنبلتين، إحداهما شديدة الانفجار، في محافظة سوهاج (جنوب).

وتحتفل مصر، السبت، بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وسط دعوات من مختلف القوى السياسية للحشد في الشوارع.

ومن جانبها، دعت جماعة الإخوان المسلمين أنصارها للنزول في مسيرات شعبية تم الإعلان عن مواقع انطلاقها.

كما دعت القوى الثورية جموع الشعب المصري للاحتشاد في ميدان التحرير، وعند قصر الاتحادية الرئاسي بالقاهرة.

وشهدت القاهرة، الجمعة، 4 انفجارات، خلفت ستة قتلى وعشرات الجرحى، وكان أبرزها تفجير سيارة مفخخة أمام مقر مديرية أمن القاهرة في وسط العاصمة، ما أحدث أضراراً بالمبنى، وكذلك في مبنى متحف الفن الإسلامي الذي لا يبتعد سوى أمتار قليلة عن موقع الهجوم.