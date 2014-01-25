الآلاف يحتفلون في التحرير بالذكرى الثالثة لـ25 يناير

احتفل آلاف المصريين، السبت، في ميدان التحرير وغيره من الميادين بالمحافظات المصرية المختلفة، بالذكرى الثالثة لثورة الخامس والعشرين من يناير، حاملين الأعلام المصرية.

وألقت طائرات القوات المسلحة، آلاف الأعلام المصرية، وكوبانات الجوائز، على المواطنين فى ميدان التحرير.

وتجاوب عدد كبير من المارة مع تحركات قوات الأمن، رافعين أعلام مصر وصور الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مطالبين قوات الشرطة بـ"مواصلة محاربة الإرهاب والدفاع عن أرواح المصريين". كما نظم مؤيدون للسيسي احتفالات في عدد من المحافظات، رفعوا خلالها أعلاماً مصرية وصوراً له.

وفي سياق الاحتفالات، وصلت مسيرة هيئة قصور الثقافة بالأقاليم، والتي تضم وفود الهيئة من مختلف محافظات مصر، حيث تضم آلاف المشاركين.

وجاء على رأس المسيرة، الدكتور سعد عبدالرحمن رئيس هيئة قصور الثقافة، والدكتور محمد رضا نائب الهيئة، وشريف الحسيني وكيل وزارة الثقافة، ونانسي سمير المشرفة على الفرق الشعبية والموسيقى العربية بالهيئة.

وقال سعد عبدالرحمن، رئيس الهيئة، إنهم سيقيمون حفلات مختلفة بالفرق الشعبية وفرق الموسيقى العربية على منصة التحرير احتفالاً بثورة الخامس والعشرين من يناير.

وأضاف أن الأقاليم التابعة للهيئة جاءت إلى ميدان التحرير ليقولوا "لا للإرهاب" و"نعم لخارطة الطريق"، وأنهم سيستمرون بالاحتفال حتى النهاية.

في غضون ذلك، كثفت قوات الشرطة، اليوم السبت، من تواجدها بشارع التحرير بالدقي في محافظة الجيزة، تحسباً لتحرك أي مظاهرات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين لاقتحام ميدان التحرير، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات التي تشهدها مصر، السبت، في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

ودفعت قوات الشرطة بـ3 سيارات أمن مركزي، ونحو 400 من عناصر الأمن، وعدد من القوات الخاصة في تقاطع شارع التحرير مع شارع الدقي.

وفي محاولة لمنع حدوث أي تفجيرات، قال المهندس عبدالله فوزي، رئيس شركة المترو، إنهم يفتشون جميع المحطات بالتنسيق مع الشرطة، ويفتشون أي حالات اشتباه ذاتياً، وأي حقائب يتم تفتيشها، لافتاً إلى أنه توجد حالة استنفار أمني بكافة محطات الخطوط الثلاث.

وأضاف فوزي لـ"اليوم السابع" أنهم أثناء تفتيشهم عثروا صباح اليوم على سلاح ناري مع أحد الركاب في محطة كلية الزراعة وتم تسليمه للشرطة، لافتاً إلى أن الحركة تسير وفقاً لجدول التشغيل الطبيعي وسط استنفار أمني.