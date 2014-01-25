فيديو لسرقة سيارة في وضح النهار على طريق صحراوي بمصر

عرض برنامج الشارع المصري على العربية الحدث لقطات فيديو لعملية سرقة بالإكراه تمت في وضح النهار في بداية الطريق من القاهرة إلى الاسكندرية الصحراوي.

ويبين الفيديو الذي سجلته كاميرات المراقبة أن عملية السرقة المسلحة لم تستغرق من السارقين سوى ثوان معدودة حيث نزل أربعة من المسلحين في لحظة توقف سيارتهم أمام سيارة تمر في الطريق وبعد عشر ثوان كانوا أنزلوا السائق وأخذوا السيارة ورحلوا بها دون أن يعترضهم أحد رغم وجود سيارات مارة في الطريق.

يذكر أن الفيديو عرض لأول مرة في ملف خاص عبر برنامج "الشارع المصري" الذي يعرض كل يوم جمعة الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية، في حلقة مع الزميلة صحى الزهيري عن "سرقة السيارات في مصر".