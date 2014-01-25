مقتل 5 عسكريين في سقوط مروحية للجيش شمال سيناء

ذكرت مصادر طبية مصرية، اليوم السبت، أن 5 عسكريين مصريين لقوا حتفهم جراء تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش شمال سيناء.

وكان المتحدث الرسمي للجيش المصري، العقيد أحمد محمد علي، أكد في بيان أصدره في وقت سابق على صفحته الرسمية على "فيسبوك" أنه "في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، سقطت طائرة مروحية عسكرية بمنطقة جنوب الخروبة شمال سيناء.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث والبحث عن طاقمها".

يشار إلى أن الجيش المصري يعزز من وجدوه شمال سيناء في أعقاب عمليات التفجير التي تستهدف من حين لآخر مقرات أمنية تابعة للشرطة، وتكبد في صفوفه خسائر بشرية كان آخرها مصرع 25 جندياً في منتصف شهر أغسطس من عام 2013.