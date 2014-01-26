أول صورة منسوبة لدبلوماسيين مصريين مختطفين في ليبيا

بثت مواقع إلكترونية ليبية، الأحد، أول صورة يُشتبه أنها لدبلوماسيين مصريين مختطفين في ليبيا، من بين إجمالي خمسة خطفوا قبل يوم. والمرجح أن الصورة يظهر بها إلى اليمين الملحق الثقافي المصري الدكتور الهلالي الشربيني، وإلى اليسار الملحق الإداري حمدي غانم.

وفي انتظار الإفراج عن الدبلوماسيين المختطفين، غادر السفير المصري وعشرات الدبلوماسيين طرابلس لأسباب أمنية، كما قال الأحد لوكالة فرانس برس متحدث باسم وزارة الخارجية الليبية.



وقال سعيد الأسود إن "السفير وحوالي خمسين من موظفي السفارة المصرية ودبلوماسييها غادروا طرابلس مساء السبت"، وأضاف أن السفارة المصرية فضلت اتخاذ احتياطات أمنية.

وأقلعت طائرة مصرية خاصة تقل أعضاء القنصلية المصرية وعائلاتهم من مدينة بنغازي إلى مصر.

وكان خمسة دبلوماسيين مصريين بالسفارة المصرية لدى ليبيا قد اختطفوا خلال اليومين الماضيين، بينهم الملحقان المذكوران و3 إداريين بالمركز الثقافي.

ووقعت عمليات الاختطاف على أيدي مسلحين ليبيين ردا على اعتقال السلطات المصرية لقيادي من الثوار الليبيين.

ونظم العاملون بوزارة الخارجية المصرية وقفة احتجاجية صباح الأحد داخل الوزارة تضامنا مع الدبلوماسيين المختطفين، حيث طالبوا بسرعة الإفراج عن زملائهم المختطفين وضمان سلامتهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي إن التحقيقات لا تزال مستمرة مع الشيخ شعبان هدية، المعروف باسم الشيخ "أبو عبيدة الزاوي" أحد أبرز قادة الثوار الليبيين السابقين، الذي ألقت السلطات المصرية القبض عليه الجمعة.

وكان الخاطفون الليبيون منحوا السلطات المصرية، السبت، مدة 24 ساعة للإفراج عن "أبو عبيدة"، مقابل إفراجهم عن الدبلوماسيين المختطفين، لكن السفير عبد العاطي علق بأنه سيتم الإفراج عن أبو عبيدة "إذا لم يثبت تورطه في شيء".

وأوضح السفير بدر عبد العاطي أن هناك اتصالات تمت على مستوى رؤساء وزراء البلدين، ووزراء خارجية البلدين، وعلى جميع المستويات بين الجهات المصرية والليبية المعنية.

وأضاف أن "التحقيقات مع هدية لا تزال مستمرة"، وأنه سيتم إطلاق سراحه على الفور إذا لم يثبت تورطه في أي شيء، واعتبر أن مسألة خطف الدبلوماسيين مرفوضة تماماً.