خبراء ومنشقون: أنصار بيت المقدس ذراع عسكرية للإخوان

في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين، والتي أعلنت الجماعة التي تطلق على نفسها أنصار بيت المقدس مسؤوليتها عنها، تعلو أصوات لخبراء أمنيين ومنشقين عن جماعة الإخوان بالتأكيد على أن هذه الجماعة ما هي إلا الذراع العسكرية لجماعة الإخوان.

وباتت الجماعة التي تُطلق على نفسها اسم أنصار بيت المقدس تتبنى المسؤولية عن كل عمل إرهابي يحدث في مصر بتوقيع مصور أو مسجل تُذيل به تفجيرا هنا أو هناك.

وحملت الجماعة التي فرضت نفسها على عناوين الأخبار منذ عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي، على عاتقها مسؤولية مواجهة قوات الجيش والشرطة في مصر الذين تصفهم بالخونة، وتبنت العديد من الهجمات ضد أهداف للجيش والشرطة، وكذلك أهداف مدنية في سيناء والقاهرة.

وتوثق الجماعة الهجمات بالصوت والصورة وتنشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ورغم أن جماعة الإخوان رفضت هذه الهجمات علانية إلا أن خبراء يشيرون إلى أن أنصار بيت المقدس ما هي إلا الذراع العسكرية للإخوان التي باتت جماعة محظورة وصنفت أيضا كجماعة إرهابية.

وقال خبراء في شؤون الجماعات المتشددة ومحللون أمنيون تحدثوا لصحف مصرية، إن جماعة أنصار بيت المقدس ما هي إلا ميليشيات تابعة لخيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان، وهي الميليشيات التي هدد بها الفريق أول عبدالفتاح السيسي في اللقاء العاصف الذي جرى بينهما بعد أن أعلنت القوات المسلحة المهلة الأولى لحل الأزمة السياسية في البلاد قبل عزل مرسي.

وأكد الداعمون لهذا الرأي، ومنهم منشقون عن جماعة الإخوان، أن الشاطر حرص على أن يحصل عدد من أعضاء الجماعة على تدريبات عسكرية تجعلهم على أهبة الاستعداد للتصدي لأي محاولة للإطاحة بحكم الجماعة.