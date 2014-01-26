"أنصار بيت المقدس" تتبنى إسقاط مروحية عسكرية مصرية

أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" في بيان مسؤوليتها عن إسقاط مروحية عسكرية في سيناء بصاروخ أرض جو بمحيط منطقة الشيخ زايد.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، الأحد، إن الجماعة بثت البيان المذكور على مواقع إلكترونية جهادية.

وذكرت مصادر طبية مصرية، السبت، أن 5 عسكريين مصريين لقوا حتفهم جراء تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش شمال سيناء.

وكان المتحدث الرسمي للجيش المصري، العقيد أحمد محمد علي، أكد في بيان أصدره في وقت سابق على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أنه "في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر السبت، سقطت طائرة مروحية عسكرية بمنطقة جنوب الخروبة شمال سيناء.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن "التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث والبحث عن طاقمها".

يشار إلى أن الجيش المصري عزز من وجوده شمال سيناء في أعقاب عمليات التفجير التي تستهدف من حين لآخر مقرات أمنية تابعة للشرطة، وتكبد في صفوفه خسائر بشرية كان آخرها مصرع 25 جندياً في منتصف شهر أغسطس من عام 2013.

وتبنت جماعة أنصار بيت المقدس معظم العمليات الإرهابية التي ضربت مصر مؤخرا، وآخرها تفجير سيارة مفخخة أمام مديرية أمن القاهرة ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات، وتدمير واجهة المبنى، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بمبنى المتحف الإسلامي المجاور.