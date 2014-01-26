مصر تنتظر خطاب منصور بعد سقوط 49 قتيلاً السبت

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، ارتفاع عدد قتلى اشتباكات، السبت، في محافظات القاهرة والإسكندرية والمنيا والجيزة إلى 49 قتيلاً و247 مصاباً.

وشهدت عدة محافظات مصرية اشتباكات عنيفة بين الإخوان وأنصارهم من جانب، وبين الشرطة والأهالي من جانب آخر.

وسقط في القاهرة وحدها مالا يقل عن 14 قتيلا إثر محاولة الإخوان إعادة الاعتصام في أحياء بالقاهرة، وخاصة حي المطرية.

وإلى ذلك، ذكرت مصادر رئاسية لفضائية "سي بي سي" المصرية أن الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، سيلقي الأحد خطابا مهما، يعلن خلاله قرارات تتعلق باستكمال خارطة الطريق واجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

واكتظ ميدان التحرير، السبت، بقرابة 50 ألف متظاهر مؤيدين للجيش والشرطة، رفعوا صور الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المصري مطالبين بترشحه للرئاسة.