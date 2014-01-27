بث مباشر لمحاكمة مرسي في قضية "اقتحام السجون"

أكد المستشار شعبان الشامي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلامياً باسم "قضية اقتحام سجن وادي النطرون"، سيتم بث وقائعها على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري وحده، دون غيره من القنوات التلفزيونية الأخرى.

وأشار المستشار الشامي إلى أنه وافق على التصريح بدخول مندوبي التلفزيون المصري ومعداتهم وكاميراتهم إلى مقر قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة، لتصوير وقائع الجلسة التي ستعقد صباح غد الثلاثاء.

وأوضح رئيس المحكمة أنه على الرغم من تحقق شرط علانية الجلسة بحضور مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية المصرح لهم مسبقاً بالدخول، فإنه وافق على بث وقائع المحاكمة تلفزيونياً حتى تتاح الفرصة للرأي العام متابعة مجريات ووقائع تلك القضية.

وتجري محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وسائر المتهمين في القضية، أمام قاضيهم الجنائي الطبيعي، وطبقاً للإجراءات القانونية الاعتيادية المتبعة مع كافة المتهمين في مثل هذا النوع من القضايا، ودون أية إجراءات استثنائية.

يشار إلى أن لائحة المتهمين في القضية تضم إلى جانب محمد مرسي، كلاً من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه محمود عزت، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني، أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان، و124 متهماً آخرين من قيادات الإخوان وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني وقيادات بالتنظيمات الإرهابية.