دبلوماسيو مصر المحررون بليبيا يصلون القاهرة اليوم

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن أعضاء البعثة الدبلوماسية المحررة في ليبيا سيصلون إلى مطار القاهرة، مساء اليوم الاثنين، على متن طائرة مصر للطيران رقم 832.

وكان الدبلوماسيون المصريون قد وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية الليبية تمهيداً لترحيلهم إلى مصر.

وسيكون في استقبال الدبلوماسيين المطلق سراحهم عدد من مساعدي الوزير، وعلى رأسهم السفير محمد بدر الدين زايد، مساعد وزير الخارجية المصرية لشؤون دول الجوار، والسفير محمد أبوبكر السفير المصري بطرابلس.

من جانبه، أكد الدكتور الهلالي الشربيني الهلالي، المستشار الثقافي للسفارة المصرية في ليبيا، وهو أحد المفرج عنهم، أنهم سيغادرون طرابلس على متن الطائرة المصرية التي ستقلع في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين، على أن تصل في تمام التاسعة مساء بمطار القاهرة (السابعة بتوقيت غرينتش).

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن الهلالي قوله خلال اتصال هاتفي من ليبيا، إن جميع أفراد البعثة الدبلوماسية في ليبيا بصحة جيدة ولم يتعرضوا لأي أذى من الخاطفين.

يذكر أن وزارة الداخلية الليبية قد استلمت المختطفين المصريين في ساعة مبكرة من صباح اليوم في منطقة الزاوية التي تبعد 40 كيلومتراً عن العاصمة الليبية طرابلس.

وقد أعلن نائب وزير الخارجية الليبي، عبدالرزاق القريدي، إطلاق سراح الدبلوماسيين الخمسة دون أن يذكر أي تفاصيل عن الإفراج عنهم، مؤكداً أنه قد "تأمنت لهم الحماية الأمنية، وقد لقوا معاملة حسنة وهم بصحة جيدة".

إلا أن مصدراً أمنياً كان قد صرح أن إطلاق سراحهم تم في إطار صفقة بين القاهرة وطرابلس.

وأضاف المصدر نفسه طالباً عدم كشف هويته أن الخاطفين طالبوا بإطلاق سراح شعبان هدية المعروف باسم "أبوعبيدة"، وهو زعيم متمرد سابق في ليبيا كان اعتقل الجمعة في مصر.

وكانت السلطات المصرية أكدت، مساء السبت، توقيف هدية وقالت إنه سيتم الإفراج عنه "إذا لم يثبت تورطه في شيء".

وطالب المؤتمر الوطني، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن هدية.

ومساء الأحد، أعلن مصدر في أجهزة الأمن المصرية، إطلاق سراح أبوعبيدة، بينما قالت وزارة الداخلية المصرية إنه كان اعتقل لأنه يقيم بشكل غير شرعي في مصر.

يذكر أن أبوعبيدة هو أحد أبرز قادة ثوار ليبيا الإسلاميين، وترأس غرفة ثوار ليبيا التي تم ضمها فيما بعد لرئاسة الأركان العامة للجيش بقرار من المؤتمر الوطني الليبي العام.