مرسي في قفص زجاجي غداً خلال جلسة محاكمة علنية

تستعد أكاديمية الشرطة بالقاهرة لاستقبال محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، وهذه المرة في قضية هروبه من سجن وادي النطرون وعدد من قيادات الإخوان إبان ثورة يناير.

ولا تزال الأنباء متضاربة بشأن حضور مرسي والمتهمين، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة، ولكن صحفاً مصرية كشفت عن ترتيبات خاصة وقفص جهز لمرسي سيكون عازلاً للصوت لمنع تكرار تعطيل سير المحاكمة، كما حدث في محاكمته الأولى في قضية التخابر.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" تفاصيل وترتيبات الجلسة الأولى من هذه المحاكمة والتي يبدو أن القضاء مصرّ على إقامتها ومنع المتهمين من إثارة الفوضى داخل الجلسة ومقاطعة القاضي، كما حدث في الجلسة الأولى من محاكمته بتهمة التخابر.

وعلى أي حال فإن صحفية "الوطن" عرضت الصور الأولى للقفص الزجاجي المعد خصيصاً لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.

وفي تفاصيل هذه الترتيبات، فإن الداخلية أعدت قفصاً زجاجياً عازلاً للصوت، سيكون مخصصاً لمرسي فقط لعزله عن باقي المتهمين. وهذا القفص مزود بميكروفون للتحدث فيه بعد إذن المحكمة، فيما سيكون وسيلة التحكم بالصوت من خارج القفص.

يذكر أن قضية الهروب من وادي النطرون متهم فيها 130 شخصاً من قيادات الإخوان وحركة حماس وحزب الله اللبناني، ولن يكونوا حاضرين كلهم بالطبع لتعذر القبض عليهم.

واعتمدت فكرة القفص الزجاجي العازل للصوت بعد أنباء عن نية المتهمين مقاطعة القاضي وتعطيل سير القضية من خلال الهتافات والعبارات التي من شأنها استفزاز هيئة المحكمة.

وهذه المرة سيتم بث وتصوير أولى جلسات محاكمة مرسي في هذه القضية بالتحديد بحسب مصادر صحافية.

وبحسب الأنباء أيضاً فإن مرسي سينقل إلى مقر المحكمة بمروحية عسكرية في وقت لم تحدده الداخلية بعد لأسباب أمنية, كما استعدت الداخلية بتأمين محيط مقر المحكمة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، والتي تأتي بعد إقرار الدستور والإعلان عن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية واتضاح ملامح خارطة الطريق.