مصر تنفي ضلوع أبوعبيدة في تفجير مديرية أمن القاهرة

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية في بيان رسمي ما نشرته صحيفة مصرية اليوم الاثنين حول ضلوع شعبان هدية، الشهير بـ"أبوعبيدة" الليبي في تفجير مديرية أمن القاهرة.

وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية كانت قد احتجزت أبوعبيدة قبل حادث مديرية أمن القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية قبله لانتهاء مشروعية إقامته بالبلاد.

إلى ذلك، صرح الطيار حسام كمال، رئيس الشركة القابضة لـ"مصر للطيران" في بيان وصل العربية.نت نسخة منه "أنه من المنتظر أن يصل الدبلوماسيون المصريون المحتجزون بليبيا إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الاثنين على رحلة "مصر للطيران" رقم 832 القادمة من طرابلس في تمام الساعة 9:20 مساءً بتوقيت القاهرة.

وأكد كمال "أنه من المقرر أن تقلع الرحلة من مطار طرابلس الدولي في تمام الساعة 6:40 مساءً، وعلى متنها الدبلوماسيون المحتجزون بعد أن تكللت جهود الدولة المصرية بالنجاح في إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أرض الوطن".

وأضاف كمال أن الشركة الوطنية قد قامت على مدار اليومين الماضيين السبت والأحد بإجلاء 120 من أعضاء بعثة الدبلوماسية المصرية بليبيا وأسرهم من بينهم السفير المصري محمد أبوبكر بواقع 70 فرداً عادوا يوم السبت على رحلة طرابلس و50 من أعضاء البعثة عادوا أمس الأحد إلى القاهرة على رحلة "مصر للطيران" القادمة من بنغازي.