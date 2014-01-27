معني الديمقراطية‏!

الديمقراطية‏، التي هب المصريون من أجل تحقيقها في‏25‏ يناير‏، ومن أجل تصحيحها في‏30‏ يونيو‏، لا تعني فقط حكم الغالبية من الشعب‏،‏ وإنما تعني أيضا وبنفس الأهمية‏، حق الأقلية في التعبير عن رأيها، أما إذا كان المسموح به فقط هو رأي الأغلبية، فتلك ديكتاتورية صريحة لا شك فيها!

لذلك فإنني أشعر بالقلق الشديد إزاء المعلومات التي تتوافر عن العشرات أو المئات من الشباب الذين هم رهن الإعتقال أو الإحتجاز, والذين تمتليء صفحات التواصل الإجتماعي بأنباء تعرضهم لسوء المعاملة علي يد الشرطة, بنفس الأساليب القديمة التي ثار الشعب عليها! لقد تدفق عشرات الألوف من أبناء الشعب المصري إلي ميدان التحرير السبت الماضي, ليس فقط احتفالا بثورة25 يناير, وإنما أيضا للمطالبة بترشح الفريق أول السيسي لرئاسة الجمهورية, رافعين صوره مع العلم المصري. وليس عندي أدني شك في حب تلك الجماهير ودعمها التلقائي والصادق للسيسي. أما علي الجانب الآخر الذي لايمكن إطلاقا إغفاله- فهناك الأقلية التي تعارض هذا الترشح وكثير منها من الشباب.

هذه أيضا من حقها أن تعبر عن رأيها بكل حرية, ومن العار والمشين للثورة المصرية العظيمة، أن يقابل هؤلاء بالتسفيه أو الإعتقال أو الإتهام بالخيانة! المعيار الوحيد والصارم الذي ينبغي الإحتكام إليه هو: أن يعبر هؤلاء عن آرائهم بطريقة سلمية ومشروعة, وفقا للدستور و القانون, وفي هذه الحالة لا أجد في ذهني أفضل من العبارة الرائعة, ذائعة الصيت, للفيلسوف الفرنسي فولتير:قد أختلف معك في الرأي, ولكني علي استعداد لأن أدفع حياتي ثمنا لحقك في إبداء رأيك, ذلك هو جوهر القضية, والذي يفرض علينا أن نستمع للرأي الآخر سواء أكان إخوانيا أو إبريليا أو إشتراكيا ثوريا أو غيرهم.أما أولئك الذين يقتلون ويخربون فليس لهم إلا الملاحقة والمحاسبة الصارمة والعاجلة, وفقا للقانون, واحتراما للديمقراطية.

*نقلاً عن "الأهرام" المصرية.