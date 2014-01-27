"بيت المقدس" تنشر فيديو إسقاط مروحية للجيش في سيناء

نشرت جماعة أنصار بيت المقدس على الإنترنت فيديو لما قالت إنه عملية استهداف الطائرة العسكرية التي سقطت في سيناء أمس، وقتل فيها 5 من الطيارين المصريين ومعاونيهم.

ويظهر في الفيديو أحد الأشخاص، وهو يطلق صاروخا يعتقد أنه من نوع متطور باتجاه مروحية الجيش ليصيبها ويتسبب في سقوطها.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت الجماعة في بيان لها أمس مسؤوليتها عن إسقاط مروحية عسكرية تابعة للجيش المصري في سيناء بصاروخ أرض جو بمحيط منطقة الشيخ زويد.

وكان المتحدث الرسمي للجيش المصري، العقيد أحمد محمد علي، أكد في بيان أصدره في وقت سابق على صفحته الرسمية في "فيسبوك" أنه "في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر السبت، سقطت طائرة مروحية عسكرية بمنطقة جنوب الخروبة شمال سيناء.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن "التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث والبحث عن طاقمها".

يذكر أن الجيش المصري عزز من وجوده بشمال سيناء في أعقاب عمليات التفجير التي تستهدف من حين لآخر مقرات أمنية تابعة للشرطة، وتكبد في صفوفه خسائر بشرية كان آخرها مصرع 25 جندياً في منتصف شهر أغسطس من عام 2013.

وتبنت جماعة أنصار بيت المقدس معظم العمليات الإرهابية التي ضربت مصر مؤخرا، وكان آخر تللك الهجمات تفجير سيارة مفخخة أمام مديرية أمن القاهرة ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وجرح العشرات، وتدمير واجهة المبنى، فضلا عن إلحاق أضرار جسيمة بمبنى المتحف الإسلامي المجاور لمديرية الأمن.