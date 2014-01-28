ضبط موظف يدير مصنعاً للمتفجرات في حلوان

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من ضبط الموظف محمد شفيق محمد شفيق، البالغ من العمر 34 عاماً، لقيامه بإدارة معمل لتصنيع المتفجرات بعقار تحت الإنشاء بمنطقة حلوان.

ووفق بيان الداخلية، فقد أسفرت عملية تفتيش العقار عن ضبط 2 عبوة كبيرة الحجم مجهزة بمفجر "تليفون محمول" زنة كل منها 20 كيلوغراماً وأسطوانة بوتاجاز مجهزة بريموت كنترول "تم إبطال مفعولهم ".

كما تم ضبط 13 قنبلة يدوية محلية الصنع و7 قنابل يدوية تحت التجهيز و3 عبوات مبيد حشري تحوى مواد متفجرة وبارودا و5 طلقات خرطوش، و5 كيلوغرامات من البارود الأسود، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد الكيماوية التي تستخدم في تركيب المواد المتفجرة، والأحماض والأسلاك والمسامير وأدوات تستخدم في تصنيع القنابل والعبوات المتفجرة.

وبالإضافة إلى ذلك تم ضبط عدد من الكتب الخاصة بتنظيم الإخوان، وجهاز "لاب توب."

ويجري حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحقيق مع المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه.