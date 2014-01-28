مصر: لا صلة بين تحرير الدبلوماسيين والليبي المحتجز

نفى وزير الخارجية المصري، نبيل فهمي، وجود صلة بين إطلاق سراح الدبلوماسيين المصريين الذين كانوا مختطفين في ليبيا، وإطلاق سراح أحد الليبيين في مصر.

وخلال مؤتمر صحافي أثناء لقائه الدبلوماسيين المصريين المفرج عنهم، أوضح فهمي أن الخاطفين في ليبيا هم الذين طلبوا الإفراج عن الليبي المحتجز في مصر، مؤكداً أن الأمر يعود إلى سير التحقيقات معه وفيما إذا كانت هناك أدلة تدينه أم لا.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن أعضاء البعثة الدبلوماسية المحررة في ليبيا سيصلون إلى مطار القاهرة، مساء الاثنين، على متن طائرة مصر للطيران .

وكان الدبلوماسيون المصريون قد وصلوا إلى مقر وزارة الخارجية الليبية تمهيداً لترحيلهم إلى مصر.