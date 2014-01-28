مرسي يصرخ من داخل قفص المحكمة "أنت عارف أنا مين"

لا يبدو موقف الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، سهلاً بوقوفه خلف القضبان في أولى جلسات المحاكمة الجديدة، وإن لم يستطع مرسي السيطرة على أعصابه فإن صراخه من داخل قفص المحكمة بغضب شديد "أنت مين؟ أنت عارف أنا فين؟" أعطى مؤشراً واضحاً إلى عدم تقبله للانتقال من رئاسة مصر إلى السجن.

وأظهرت لقطات للتلفزيون الرسمي للدولة مرسي بلباس الحبس الاحتياطي الأبيض، وهو يضع يديه خلف ظهره ملوحاً بيديه بعصبية، متجولاً في قفص الاتهام الذي أحيط بحاجز زجاجي.

وبعد سؤال مرسي للقاضي: "أنت عارف أنا مين؟" رد القاضي المستشار شعبان الشامي "أنا رئيس محكمة جنايات القاهرة".

وهتف المتهمون في قفص الاتهام "باطل باطل"، في إشارة لإجراءات محاكمتهم.

ويعد تاريخ المحاكمة اليوم رمزياً للغاية، إذ يتزامن مع الذكرى الثالثة لاقتحام السجون في الثامن والعشرين من يناير العام 2011 المعروف بـ"جمعة الغضب" خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.