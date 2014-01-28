تفجير خط الغاز المصري للأردن في شمال سيناء

قالت مصادر في الشركة المالكة لخط الغاز المصدر للأردن "جاسكو" إن عملية التفجير تمت في خط الأنبوب المتجه إلى طابا جنوب سيناء عند منطقة المقضبة على طريق أبو عجيلة التي تبعد نحو 30 كيلو مترا من مدينة العريش.

وأضاف المصدر أن الخط خاص بتصدير الغاز إلى الأردن، حيث ارتفعت السنة اللهب على ارتفاعات كبيرة شاهدها سكان القرى والمدن المحيطة بالانفجار.

وقال شهود عيان إن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق قذيفة "ار بي جيه" علي خط الأنبوب مما أدى إلى تفجيره واشتعال النار في الغاز الموجود في الأنبوب.

ويقوم فريق من الشركة بإغلاق المحابس التي تلي لانفجار بعد غلقه من منطقة لحفن. يذكر أن خط الغاز تم تفجيره 19 مرة منذ ثورة يناير 2011م.

وكن مجهولون قاموا بتفجير خط الغاز الواصل إلى منطقة الصناعات الثقيلة بوسط سيناء، وقالت مصادر أمنية إن عملية التفجير تمت بمنطقة لحفن جنوب العريش، وقام فريق من الشركة المالكة للخط بالتوجه إلى مكان التفجير لإغلاق المحابس الرئيسية قبل وبعد الانفجار.

وقال شهود عيان إن ألسنة اللهب ارتفعت نحو 15 مترا في السماء، وقد شاهدها سكان مدينة العريش والمناطق المحيطة بها.