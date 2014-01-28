فتح حساب تبرعات لترميم الآثار المتضررة في مصر

أعلنت وزارة الدولة لشؤون الآثار بمصر في بيان، اليوم الثلاثاء، عن فتح حساب رسمي بالعملات الأجنبية والمحلية لقبول التبرعات، بهدف تمويل إعادة تأهيل وترميم المتاحف والمواقع الأثرية التي تضررت منذ الانتفاضة التي أنهت حكم الرئيس السابق حسني مبارك قبل 3 سنوات.

وقال وزير الدولة لشؤون الآثار بمصر، محمد إبراهيم في البيان: "إن الحساب الذي يحمل اسم صندوق إنقاذ التراث المصري سيضم مجلس إدارته خبراء في التراث من مصر وخارجها ومن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو للإشراف على مراقبة آليات العمل بالصندوق، وتحديد أولويات وجهات الصرف على مشروعات ترميم المباني والمقتنيات التي تعرضت للتدمير، وفي مقدمتها متحف الفن الإسلامي بالقاهرة.

وأضاف إبراهيم أن إيرينا بوكوفا، المدير العام لليونسكو، قدمت مساهمة مالية فورية من ميزانية قطاع الثقافة بالمنظمة قدرها 100 ألف دولار لصالح مشروع ترميم المتحف ومقتنياته المقدرة تكلفته المبدئية بنحو نحو 14 مليون دولار.

يذكر أن مبنى متحف الفن الإسلامي ومحتوياته تعرض للتلف والتدمير، الجمعة الماضية، نتيجة تفجير سيارة مفخخة استهدفت مديرية أمن القاهرة المواجهة للمتحف، وأدى التفجير إلى قتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.