"العربية" تستكشف كارثة المتحف الإسلامي بالقاهرة

مازال الجميع يحاول استيعاب حجم الكارثة التي حلت بالمتحف الإسلامي بالقاهرة، والذي يعد من أهم متاحف العالم، حيث يضم مقتنيات الحضارة الإسلامية ويعتبر قبلة الباحثين والدارسين.

ودمر الإرهاب تراث وإبداع الحضارة الإسلامية بسيارة مفخخة استهدفت مبنى مدرية أمن القاهرة المقابل للمتحف.

وسُمح لكاميرا العربية بالدخول للمرة الأولى لتفقد آثار الدمار الشامل الذي حلَّ بالمقتنيات التي نُقل معظمها من المكان لحمايتها، وما زالت عمليات الحصر مستمرة لمعرفة حجم الخسائر.

قطع زجاجية هي كلُّ ما تبقى من مشكاوات السلطان حسن التي تعود إلى القرن الرابع عشر، قاومت الزمن وكانت شاهدة على إبداع الفنانين المسلمين، ليدمرها الانفجارُ في ثوان.

الدمار طال أيضاً عدداً من المحاريب والأواني الفخارية والزجاجية والمعدنية تعود لقرون خلت، لكن عمليات الترميم مستمرة.