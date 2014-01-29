محاولة لإضرام النار في مركز شرطة شرق الإسكندرية

حاول مجهولون إضرام النيران بمركز شرطة الحرية بمنطقة فيكتوريا شرق الإسكندرية فجر اليوم "الأربعاء"، باستخدام البنزين ومواد مشتعلة، مما أسفر عن حرق واجهة المركز دون وقوع أي إصابات في صفوف الضباط والجنود، حسب ما أفادت مراسلة "العربية".

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن مجهولين كانوا يستقلون سيارة قاموا بسكب كمية من البنزين أمام مركز شرطة الحرية بمنطقة فيكتوريا، محاولين إشعال النيران فيها ولاذوا بالفرار.

وأضاف العبد أنه سرعان ما تدخل الأهالي وقاموا بإخماد النيران بمساعدة قوة المركز وقوة قسم شرطة المنتزه أول الذي يبعد بضعة أمتار عن المركز.

وتابع العبد، أن الحريق أسفر عن بعض التلفيات في مبنى النقطة من الخارج، ولم يتأثر من الداخل، ولم يصب أحد من الضباط أو المجندين.

وكلفت مباحث الإسكندرية بالتحري والبحث عن مرتكبي الحادث.