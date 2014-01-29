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"بيت المقدس" تتبنى اغتيال مسؤول بالداخلية المصرية

المصدر: القاهرة - رويترز
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أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول كبير في وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، بمحافظة الجيزة المصرية.

وقالت الجماعة في بيان بثته على الإنترنت: "وفق الله.. إخوانكم في جماعة أنصار بيت المقدس لاغتيال محمد السعيد مساعد وزير الداخلية".

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قالت وزارة الداخلية المصرية، إن مسلحين يقودان دراجة بخارية أطلقا النيران وقتلا اللواء محمد السعيد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لوزير الداخلية.

يذكر أن وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، نجا من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في سبتمبر الماضي في القاهرة، وقد تبنتها الجماعة نفسها.

كلمات دالّة

#مصر, #محاكمة الإخوان, #أنصار بيت المقدس

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