زيدان يلتقي منصور والببلاوي والسيسي في زيارة للقاهرة

يجري علي زيدان، رئيس الوزراء الليبي، غداً الجمعة، مباحثات مهمة مع كبار المسؤولين المصريين، وفي مقدمتهم الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، ووزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي.

ونقلت "بوابة الأهرام" عن محمد فايز جبريل، السفير الليبي بالقاهرة، قوله إن زيدان سيصل إلى القاهرة مساء الخميس، قادماً من أديس أبابا بعد حضوره مؤتمر القمة الإفريقي في زيارة تستغرق يومين، وصفها بأنها تنطوي على أهمية كبرى بعد سحابة الصيف العابرة التي واجهت البلدين مؤخراً، بحسب تعبيره.

ولفت جبريل إلى أن زيدان سيؤكد خلال الزيارة على عمق العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، واعتزاز ليبيا بالشقيقة الكبرى مصر، موضحاً أن المباحثات التي سيجريها مع الدكتور حازم الببلاوي ستعطي الأولوية للآليات التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين القاهرة وطرابلس في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وحماية الحدود المشتركة، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.