ضبط خلية تابعة لـ"أنصار بيت المقدس" في مصر

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على خلية تابعة لجماعة أنصار بيت المقدس التي أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات الانتحارية والتفجيرات واستهداف الشخصيات العامة، بالإضافة إلى محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

ووفق "اليوم السابع"، تمكن جهاز الأمن الوطني من القبض على "أحمد سليم" وهو في العقد الثالث من عمره من محافظة الإسماعيلية، هو و3 آخرين ينتمون لكتائب الفرقان التابعة لجماعة أنصار بيت المقدس.

ومن جانبه، قال اللواء رفعت عبدالحميد، أستاذ العلوم الجنائية الخبير الأمني، إن إلقاء القبض على مجموعة من أنصار بيت المقدس يعد أقوى الضربات الأمنية التي توجهها قوات الأمن ضد الإرهاب الأسود الذي يسعى للنيل والانتقام من الشعب المصري وأجهزة الدولة، مضيفاً أن الأمن المصري قام بتحريات بالغة الدقة ورقابة نافذة، لرصد أعضاء تلك الجماعة التي تسعى لهدم البلاد والانتقام من ثورة 30 يونيو.

يُذكر أن مصر تعرضت لعدة هجمات وتفجيرات كان آخرها إسقاط طائرة عسكرية للجيش المصري راح ضحيتها 5 عسكريين.