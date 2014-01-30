غادة عامر ضمن قائمة أهم 20 امرأة بالعلوم

أكدت رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة في جامعة بنها المصرية، الدكتورة غادة عامر - والتي اختيرت ضمن قائمة ‏أهم 20 امرأة في العلوم الأكثر نفوذا وتأثيرا في العالم الإسلامي، من قبل مجلة "مسلم ساينس" ومقرها المملكة المتحدة - أنها فوجئت بترشحها ضمن القائمة المذكورة"، مشيرة إلى أن حلم حياتها كان أن تتساوى مع "سميرة موسى" - أول معيدة بكلية العلوم في جامعة القاهرة - في شيء مشترك.

وقالت، خلال حوارها مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء: "أشعر بالفخر لأنني مصرية تعتز بوطنها وبدوره الرائد في إنتاج المعرفة واستخدامها لبناء المستقبل"، مؤكدة أنها متفائلة للغاية بمستقبل مصر.

وأوضحت أن تكريمها جاء لإنتاجها العلمي في مجال هندسة القوى الكهربائية ودعم قضايا المرأة العربية والمسلمة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والمساهمة في جهود بناء مجتمع واقتصاد المعرفة بالدول الإسلامية.

وأضافت أنها تتمنى اليوم الذى تصبح فيه المرأة العربية والمسلمة نموذجاً يحتذى به عالمياً، وتكون قادرة على الفوز بجوائز عالمية، خصوصا جائزة نوبل في العلوم.

وتابعت: إن النهوض بالبحث العلمي مسؤولية مشتركة بين الحكومات والمجتمع المدني.

وشددت على أن المرأة في المنطقة العربية تمتلك الإرادة والجهد والابتكار، للمساهمة في جهود مجتمع واقتصاد المعرفة.