مقتل شخص في اشتباكات مع الإخوان بالإسكندرية

لقي شخص يدعى محمد عبدالقوي (38 عاماً) مصرعه، الخميس، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس في الاشتباكات التي اندلعت بين أهالي منطقة جناكليس شرق الإسكندرية، وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين. فيما دوى انفجار قوي أمام قسم محطة الرمل بالمدينة.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن أنصار الإخوان قتلوا هذا الشخص أثناء الاشتباكات التي اندلعت بين أهالي المنطقة والإخوان، وهناك شهود على هذه الواقعة، لافتاً إلى أن قوات الأمن فضت الاشتباكات بقنابل الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 3 من أنصار الجماعة بتهمة إثارة الشغب والفوضى.

فيما قال التحالف الوطني لدعم الشرعية إن القتيل نجل عبدالقوي الشنواني، وهو أحد أعضاء المكتب الإداري للإخوان بالإسكندرية.

وثارت الاشتباكات المذكورة بعدما تصدى الأهالي للإخوان لمنعهم من التظاهر بالمنطقة، وتراشق الطرفان بالحجارة، واستخدم عناصر الإخوان المولوتوف، كما سُمع دوي طلقات رصاص حي وخرطوش أثناء الصدامات.

وسادت حالة من الكر والفر بالمنطقة، ولاحقت قوات الأمن عناصر الإخوان بالشوارع الجانبية لإلقاء القبض عليهم، وسيطرت على محيط الاشتباكات.

وإلى ذلك، أكد مديرأمن الأسكندرية وقوع انفجار قوي نتيجة عبوة ناسفة بدائية الصنع أمام قسم محطة الرمل بالاسكندرية، مؤكدا أن الانفجار لم يسفر عن أي إصابات.