مقتل 7 مسلحين في عملية للجيش بالشيخ زويد في سيناء

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية عن مقتل 7 من المسلحين ممن وصفهم بـ"العناصر التكفيرية شديدة الخطورة"، جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وذكر العقيد أحمد محمد علي، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس، أنه "في إطار متابعة نتائج القصف الجوي لمنزلين تابعين للعناصر المتشددة شديدة الخطورة والموالية لجماعة الإخوان بجنوب الشيخ زويد، أكدت المعلومات مقتل سبعة من العناصر شديدة الخطورة"، وهم: سليمان علي القرم، وجميل سليمان الزريعي، وهو من العناصر المتورطة في قتل الـ16 جنديًا بنقطة حرس الحدود برفح في أغسطس 2012، ومصطفى الوحشي، ومجدي عويضة مغنم عودة، ورياض عويضة مغنم عودة، ويوسف عيد عودة علي مسلم، وحسن حمدان أبوجهمان.

وأوضح المتحدث: "كما أسفر القصف أيضا عن تدمير عربة نيسان بيضاء اللون مجهزة برشاش مضاد للطائرات، إلى جانب سيارتين ملاكي من المستخدمة في تنفيذ هجمات إرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة".

ومنذ عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي على يد الجيش في 3 يوليو الماضي، تتعرض قوات الأمن لهجمات متكررة قتل على إثرها العشرات، معظمهم في سيناء.