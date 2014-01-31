مصرع شخص وإصابة 35 في اشتباكات مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن اشتباكات وتظاهرات الجمعة أسفرت عن مقتل شخص في القاهرة، وإصابة 35 آخرين في محافظتي القاهرة والغربية، غادر المستشفيات 21 منهم بعد تلقي العلاج، ولا يزال 14 يتلقون العلاج.

هذا واستطاعت قوت الأمن المركزي، في أقل من 45 دقيقة من إعلان جماعة الإخوان اعتصاماً بميدان "النعام" بمنطقة عين شمس ونصبهم منصة، أن تخلي الميدان الواقع بين منطقتي المطرية وعين شمس، بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين عناصر الإخوان والأمن، والتي تبادلوا خلالها إطلاق الغاز المسيل للدموع والإخوان ترد بالألعاب النارية وإضرام النيران بإطارات السيارات.

وبحسب ما ورد في صحيفة "اليوم السابع"، تقوم قوات الأمن بمطاردة عناصر جماعة الإخوان بالشوارع الجانبية.

وكانت عناصر الإخوان قد بدأت بتدشين منصة، في ميدان "النعام"، فيما انتشر عدد من الملثمين على مداخل ومخارج الميدان وشكلوا لجاناً شعبية. كما وضعوا عدداً من مكبرات الصوت فوق أعمدة الإنارة.

كما استمرت عناصر الجماعة، في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع أهالي شارع العشرين بمنطقة عين شمس بشكل عشوائي، فيما تدخل على الفور عدد من أهالي المنطقة، وبدأوا يقذفون الحجارة عليهم في محاولة منهم لإبعادهم عن المنطقة.

وأعلن أحد أفراد جماعة الإخوان عبر مكبر الصوت، عن فعاليات اليوم بميدان "النعام" بالمطرية، لافتاً إلى أن الفعاليات ستنتهي عقب صلاة العشاء، وأنهم سيدخلون في اعتصام مفتوح بالميدان.

يأتي ذلك فيما كثفت اللجان الشعبية من تواجدها على مداخل ومخارج الميدان، واضعين إطارات السيارات وزجاجات المولوتوف تحسباً لقدوم قوات الأمن.