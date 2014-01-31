تحذير مصري باعتقال المحرضين على العنف عبر الإنترنت

حذرت السلطات المصرية من أنها ستعتقل أي شخص يحضّ على العنف خصوصاً ضد قوات الأمن عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها اعتقلت الخميس الماضي 10 أشخاص لنفس السبب.

وقالت الوزارة إن السلطات المعنية داخل الوزارة ستستخدم الوسائل التكنولوجية لملاحقة من يحضّون على العنف أو من يشرحون عبر الإنترنت كيفية صنع متفجرات.

وأضافت الوزارة أنها اعتقلت 10 أشخاص لقيامهم بإنشاء صفحات على موقع فيسبوك تحض على العنف، موضحة انها ستنشر صور المعتقلين الذين قالت إنهم ينتمون إلى جماعة الاخوان المسلمين المحظورة.

يُذكر أن مجموعات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين دشنت صفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" توضح خطوات عمل المولوتوف بشكل تفصيلي، وحملت هذه الصفحات أسماء كثيرة أبرزها "حركة مولوتوف - الصفحة الرسمية".