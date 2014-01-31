ضبط 2320 قطعة أثرية في منزل أحد الفلاحين بالجيزة

ضبطت شرطة الآثار المصرية في منزل فلاح في إحدى قرى محافظة الجيزة 2320 قطعة أثرية تعود لمختلف العصور التي تعاقبت على مصر، بحسب ما أعلنت سلطات الآثار الجمعة.

وقال رئيس قطاع الآثار الفرعونية في المجلس الأعلى للآثار، علي الأصفر، في بيان إن "قوات الأمن كانت تتابع مواطناً يشتبه بتجارته بالآثار وحصلت على إذن النيابة العامة بتفتيش منزله"، الواقع في قرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس في محافظة الجيزة.

ومن بين القطع الأثرية المضبوطة البالغ عددها 2320، تم التثبت من كون 935 قطعة منها هي قطع آثار حقيقية، تعود لمختلف العصور الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وفقاً للمصدر.

وأوضح الأصفر أنه تم تشكيل لجنة خاصة لاستكمال تحديد بقية القطع والتأكد من كونها أثرية خلال الأيام المقبلة، بعد أن تنتهي النيابة العامة من عملها.