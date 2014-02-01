إطلاق 3 قذائف على معسكر للجيش في الشيخ زويد

أطلق مسلحون مجهولون 3 قذائف على معسكر للجيش المصري في حي الزهور بالشيخ زويد، صباح اليوم السبت، بحسب ما أفادت مراسلة "العربية".

وقالت مصادر أمنية في الجيش إن القذائف سقطت خارج نطاق المعسكر ولم تسفر عن أي إصابات في الأرواح أو المنشآت.

وأوضحت أنه تم تنفيذ حملة تمشيط في المنطقة بحثاً عن مرتكبي الحادث، في إطار الهجمات التصعيدية التي يشنها التكفيريون على قوات الجيش والشرطة منذ 3 يوليو 2013.

يذكر أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أعلن منذ يومين عن مقتل 7 من المسلحين ممن وصفهم بـ"العناصر التكفيرية شديدة الخطورة"، جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء. وذكر العقيد أحمد محمد علي، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الخميس 30 يناير، أنه "في إطار متابعة نتائج القصف الجوي لمنزلين تابعين للعناصر المتشددة شديدة الخطورة والموالية لجماعة الإخوان بجنوب الشيخ زويد، أكدت المعلومات مقتل سبعة من العناصر شديدة الخطورة"، وهم: سليمان علي القرم، وجميل سليمان الزريعي، وهو من العناصر المتورطة في قتل الـ16 جندياً بنقطة حرس الحدود برفح في أغسطس 2012، ومصطفى الوحشي، ومجدي عويضة مغنم عودة، ورياض عويضة مغنم عودة، ويوسف عيد عودة علي مسلم، وحسن حمدان أبوجهمان.

ومنذ عزل الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، على يد الجيش في 3 يوليو الماضي، تتعرض قوات الأمن لهجمات متكررة قتل على إثرها العشرات، معظمهم في سيناء.