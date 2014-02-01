مصر.. الببلاوي يجري تعديلاً وزارياً يشمل "الدفاع"

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إنه سيجري تعديلاً محدوداً على حكومته هذا الشهر، يشمل وزير الدفاع، في أوضح إشارة إلى أن المشير عبدالفتاح السيسي الذي يشغل المنصب يستعد للترشح للرئاسة.

ونقلت صحيفة "المصري اليوم" في عددها الصادر، اليوم السبت، عن الببلاوي قوله: "هناك ثلاث وزارات أصبح من المؤكد إجراء تعديل بها، وهي الإنتاج الحربي والدفاع والتعاون الدولي".

ويشير الببلاوي إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي التي خلت بوفاة الفريق رضا حافظ في ديسمبر.

وخلت وزارة التعاون الدولي الأسبوع الماضي باستقالة زياد بهاء الدين الذي كان يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء.

ويتعين على السيسي الاستقالة من منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأن يترك الجيش ليتسنى له خوض انتخابات الرئاسة التي يتوقع أن تجرى خلال الشهور المقبلة.

وأعلن السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وقال الببلاوي للصحيفة إنه لن يعلن التعديل الوزاري قبل زيارة مقررة للسعودية أواخر الأسبوع الجاري.