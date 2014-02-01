باسم يوسف ينضم إلى "إم بي سي مصر" والجمعة أول حلقة

انضم النجم التلفزيوني المصري باسم يوسف بشكل رسمي إلى مجموعة إم بي سي، حيث ستبث قناة "إم بي سي مصر" الجمعة المقبل، السابع من فبراير، أول حلقة من برنامجه الشهير "البرنامج" في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وسرت في وقت سابق أخبار عن انضمام باسم يوسف إلى الـ"إم بي سي"، لكن الخبر هذه المرة أكيد مئة بالمئة.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم مجموعة إم بي سي، مازن حايك لـ"العربية.نت"، المعلومة، وقال "نؤكد هذه المرة بكل سرور خبر انضمام باسم يوسف وأسرة البرنامج وفريق عمله إلى قناة إم بي سي مصر، ونؤكد كذلك أن الحلقة الأولى من البرنامج على إم بي سي مصر يوم الجمعة 7 فبراير حصريا على إم بي سي مصر".

وردا على سؤال يخص هامش الحرية في برنامج "البرنامج" الشهير، وعما إذا كانت هناك ممنوعات أو محظورات، أوضح مازن حايك بقوله إن "الأمر بعهدة باسم يوسف الألمعي وفريق العمل المحترف".