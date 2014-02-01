تلوث النيل يهدد حياة الملايين في "الشارع المصري"

مأساة صعبة يعيشها الصيادون والأهالي في محافظة كفر الشيخ شمال الدلتا المصرية بسبب تلوث مياه النيل، والذي أدى إلى نفوق عشرات الأطنان من الأسماك التي تعد مصدر الرزق الرئيسي لأهالي المحافظة التي تنتج 40% من إنتاج مصر من الأسماك.

هذا هو موضوع التحقيق الميداني الذي أجراه برنامج "الشارع المصري" ويذاع الليلة على شاشة "العربية الحدث".

وتشير أصابع الاتهام في هذا التلوث الواسع الذي أصاب مياه النيل شمال الدلتا إلى مصرف الرهاوي بالجيزة، الذي يصب مخلفات مصنع سكر الحوامدية، ومصانع كفر الزيات في مجرى النهر من دون أي معالجة، ما يؤدي إلى رفع نسبة التلوث بشدة في هذا الوقت نفسه من كل عام.

أزمة تلوث مياه النيل لم يصل ضررها إلى الصيادين فحسب، ولكن يتضرر منها ملايين المصريين بسبب عدم صلاحية مياه الشرب للاستخدام الآدمي.

كما أن كميات هائلة من الأسماك النافقة بسبب التلوث قد تسربت إلى الأسواق، الأمر الذي يضاعف من تأثير حالة الثلوث على صحة المواطنين، خاصة محدودي الدخل الذين يجدون عادة في الأسماك النيلية مثل البلطي مصدراً رخيصاً للغداء.

برنامج الشارع المصري يذاع الليلة الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (من 19:00 إلى 21:00 بتوقيت غرينتش) وتقدمه الزميلة ضحى الزهيري على "العربية الحدث" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.