تورط 4 من الإخوان في محاولة إحراق نقطتي شرطة

أفادت مراسلة العربية أن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية ألقوا القبض على شخصين حاولا إضرام النيران في نقطتي شرطة الورديان، والإسكان الصناعي غرب الإسكندرية.

كما ألقت قوات الأمن القبض على نجل قيادي بحزب الحرية والعدالة وآخر أثناء تصويرهما للواقعة.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن المتابعة الأمنية رصدت قيام بعض الأشخاص بمحاولة إلقاء زجاجات مولوتوف على نقطتي شرطة الإسكان الصناعي والورديان بدائرة قسم "شرطة ميناء البصل".

وعلى الفور قامت قوة التأمين "التمركز الأمني للنقطة" بملاحقة السيارة وضبطها، وتبين أن من يستقلها هما كل من أحمد عبدالسلام عبدالرحمن (30 سنة)، ليسانس حقوق سائق زوج شقيقة مالك السيارة، وأحمد حمادة فؤاد محمد، (28 سنة)، أخصائي موارد بشرية بأسواق فتح الله، مقيم بمينا البصل، وكانا يحملان وثائق تابعة لحزب الحرية والعدالة.

وأوضح اللواء العبد، أن الواقعة تسببت في تلف بسيط في واجهة نقطة الشرطة، بينما تمكنت قوة تأمين نقطة الإسكان الصناعي من ضبط شخصين أثناء قيامهما بتصوير النقطة وهي تحترق، ويتعلق الأمر بكل من الطالب محمد مجدي باهي، والطالب مهاب أحمد إبراهيم، وبحوزتهما هواتف محمولة، تحتوي على صور لحريق النقطة وصور من اعتصام رابعة وصور مسيئة لقيادات الجيش والشرطة.

وبمواجهتهما أقر الموقوفان بعلمهما المسبق بواقعة حريق النقطة وأنهما توجها للتصوير وبث تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتبين أن الطالب الأول هو نجل القيادي الإخواني مجدي باهي، أمين تنظيم جماعة الإخوان المسلمين بمنطقة الورديان، ولاحقاً تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات قبل عرضهم على النيابة لمباشرة التحقيق.