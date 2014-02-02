براءة جميع متهمي الإخوان في أحداث رمسيس الأولى

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، ببراءة جميع المتهمين وهم 62 متهماً من جماعة الإخوان في قضية أحداث رمسيس الأولى.

وقال مراسل "العربية": "إن الجلسة استغرقت 5 دقائق، وبعدها نطق القاضي بحكم البراءة، وعمت فرحة عارمة بين المتهمين، وبدأوا بالهتاف لنزاهة القضاء المصري".

وأضاف أن سبب الحكم وفقاً للمحامين هو شيوع الاتهامات وعدم وجود أدلة محددة وشخصية ضد المتهمين.

وكان المتهمون قد وُجهت إليهم تهم ارتكاب أعمال عنف وإثارة الشغب في ميدان رمسيس ومسجد الفتح بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وجاء في تحقيقات النيابة قيام المتهمين بقطع الطريق وإطلاق أعيرة نارية على المواطنين أثناء المظاهرات.

وكان المستشار وائل حسين، المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة، أحال في وقت سابق 62 متهماً من أعضاء جماعة الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بـ"ارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي، بعد محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية، واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش، وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر".