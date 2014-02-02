محاكمة 3 مصريين و5 ضباط إسرائيليين بتهم التخابر

حددت السلطات المصرية 5 فبراير الحالي موعداً لبدء محاكمة ثلاثة مصريين وخمسة من ضباط جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) هاربين بتهم التخابر مع جهات أجنبية، حسبما أفادت مصادر قضائية اليوم الأحد لوكالة "فرانس برس".

وقالت المصادر القضائية إن محكمة استئناف الإسماعيلية (شمال شرق البلاد) ستحاكم شبكة تخابر لصالح إسرائيل تضم 3 مصريين وخمسة ضباط إسرائيليين (هاربين)، بعدما أحالتهم نيابة أمن الدولة العليا بتهم "التخابر وإمداد جهة أجنبية بمعلومات تمس الأمن القومي للبلاد".

ولم توضح المصادر ما إذا كان المصريون الثلاثة جميعهم قيد الاعتقال، في حين قالت مصادر قضائية أخرى إن المصريين الثلاثة من مدينة رفح في شمال سيناء.

ويحاكم حاليا أمام القضاء المصري مهندس أردني بتهمة التجسس لحساب إسرائيل.

وفي يونيو 2011، وجهت مصر إلى إسرائيلي أميركي الجنسية يدعى إيلان جرابيل تهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وفي أكتوبر من العام نفسه، جرت صفقة بين مصر وإسرائيل تضمنت مبادلة جرابيل بـ25 سجيناً مصرياً في السجون الإسرائيلية.