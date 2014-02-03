الخارجية المصرية: سفيرنا لدى قطر في إجازة

المصدر: القاهرة - أ ش أ

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي أن السفير المصري لدى قطر موجود حالياً في القاهرة في إجازة.

ولفتت الخارجية إلى أنها استدعت بالفعل السفير القطري في القاهرة وسلمته رسالة شديدة اللهجة، وأن السفير المصري لدى الدوحة قام بدوره بنقل رسالة مماثلة للسلطات القطرية.

وأشار إلى أن بيان وزارة الخارجية أوضح أن على أي طرف يتجاوز في حق مصر أن يتحمل تبعات ومسؤولية ذلك.

يأتي هذا في ظل توتر يسود علاقات البلدين لما تعتبره القاهرة تدخلاً قطرياً في شؤونها بعد الإطاحة بالرئيس المعزول د. محمد مرسي.