وزير داخلية مصر يأمر بفتح شارعي قصر العيني والفلكي

وجّه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصرية، بفتح طريق شارع قصر العيني وإزالة الحائط الخرساني المؤدي إلى ميدان التحرير، بالإضافة إلى فتح شارع الفلكي المؤدي إلى شارع محمد محمود، وذلك خلال اجتماعه، الاثنين، مع اللواء مساعد الوزير للشرطة المتخصصة ومدير الإدارة العامة للمرور ومديري ووكلاء إدارات المرور بالقاهرة والجيزة.

واستعرض وزير الداخلية خطة الوزارة لمواجهة مشكلة المرور باعتبارها من المشاكل الرئيسية التي تشغل الرأي العام، ولما لها من آثار سلبية على الحركة الاقتصادية للبلاد، وما تتطلبه من تضافر جميع الجهود الرسمية والمجتمعية.

ووجه إبراهيم بتكثيف الحملات المرورية على مدار اليوم وقيام القيادات بالمتابعة الميدانية المستمرة وإيجاد حلول غير تقليدية من شأنها التيسير والتسهيل على المواطنين والقضاء على المواقف العشوائية خاصةً المتواجدة بمداخل ومخارج الكباري والأنفاق، وشدد على تفعيل خدمات تأمين المحاور والطرق الرئيسية خاصة الطريق الدائري ومحور 26 يوليو والمتابعة الميدانية للمستويات القيادية والإشرافية لجميع الخدمات المعينة على تلك الطرق.

وأكد وزير الداخلية ضرورة الحسم في التعامل مع مختلف المشاكل المرورية وبصفة خاصة المخالفات الجسيمة التي تتمثل في السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على كل المواطنين، وبلا أي استثناءات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتوعية قائدي السيارات بضرورة الالتزام بقواعد وآداب المرور.