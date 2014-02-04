تأجيل محاكمة مرسي في قضية "الاتحادية" إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث الاتحادية" إلى الغد لمناقشة شهود الإثبات.

وكانت طائرة الرئيس المعزول وصلت إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس استعداداً لبدء لمحاكمته وقيادات من تنظيم الإخوان المسلمين في قضية أحداث قصر الاتحادية، حيث هبطت في مهبط الطائرات الخاص بالأكاديمية.

ومثل مرسي مع 14 آخرين من قيادات تنظيم الإخوان أمام محكمة جنايات القاهرة. وكانت الجلسة تأجلت من أول فبراير إلى اليوم الرابع منه، بهدف تشكيل لجنة فنية متخصصة من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الأسطوانات المعروضة خلال الجلسة.

وعقدت المحكمة ثالث جلساتها لنظر القضية، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع شهر ديسمبر 2012.

ومن جانبه، أكد مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية وضعت بالتنسيق مع الجيش خطة أمنية شاملة لتأمين محاكمة مرسي، وقيادات الإخوان المتهمين في القضية.

وأوضح المصدر الأمني أن خطة التأمين سيشترك بها نحو 35 تشكيلا من قوات الأمن المركزي، و30 مجموعة قتالية، و44 عربة مدرعة ومصفحة، وتتضمن تأمين نقل الرئيس المعزول من محبسه بسجن برج العرب إلى مقر الأكاديمية والعكس، والتي ستتم بواسطة مروحية هليكوبتر، وتأمين خطوط سير باقي المتهمين من محبسهم بمنطقة سجون طرة إلى الأكاديمية والعكس، حيث سيتم نقلهم كالمعتاد بواسطة عربات مدرعة ترافقها مصفحات منذ خروجهم من بوابة السجن وحتى وصولهم إلى مقر الأكاديمية، بالإضافة إلى تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وعقب الانتهاء منها، وكذلك تأمين وصول هيئة المحكمة.

وأشار المصدر إلى أن الخطة الأمنية تضمنت أيضا نشر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة ومفتشي الأمن العام حول أسوار الأكاديمية، لمنع وصول أي من عناصر تنظيم الإخوان إليها، بينما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق، وكذلك العمل على منع التكدسات المرورية بالمناطق المؤدية إلى الأكاديمية، وخاصة مدينة نصر والطريق الدائري.