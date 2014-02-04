صلاح عيسى: أسماء المرشحين لرؤساء تحرير الصحف سرية

قال صلاح عيسى، رئيس تحرير جريدة القاهرة وكيل المجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس تلقى طلبات الصحافيين الراغبين في الترشح لمنصب رؤساء تحرير الصحف القومية، مشيراً إلى أنه لا يجوز معرفة أسماء الصحافيين المتقدمين لشغل منصب رئيس التحرير بالصحف القومية، لأنها تتم في سرية تامة، ويتم تقديم الطلبات في ظروف مغلقة دون السماح لأحد بالاطلاع عليها.

وأضاف عيسى، خلال حواره ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الاثنين، أن المجلس الأعلى للصحافة قرر في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي، فتح باب التقدم لمنصب رئيس التحرير بالصحف القومية، لتغيير 53 رئيس تحرير بإصدارات 8 مؤسسات صحافية قومية، مشيراً إلى أن هناك معايير للتقدم للمنصب تتضمن أن يكون مر عشر سنوات على الأقل على قيد المترشح للمنصب في جدول المشتغلين بنقابة الصحافيين، وأن يكون شغل مواقع قيادية في تحرير الصحف وأبدى كفاءته، وأن يكون حسن السمعة ولم يحكم عليه في قضايا فساد أو قضايا مخلة بالشرف.

عدم الدعوة للتطبيع مع إسرائيل

وأوضح عيسى من المعايير أيضا ألا ''يكون المترشح لمنصب رئيس التحرير وقع عليه جزاء تأديبي من نقابة الصحافيين خلال الأعوام الخمسة السابقة، وألا يكون أحيل إلى التقاعد لبلوغه سن الستين ما لم يكن صدر قرار بمد خدمته وفقاً لقانون سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وألا يكون أدين بمخالفة قرار حظر تطبيع العلاقات مع إسرائيل الصادر عن نقابة الصحافيين".

وكشف عيسى أنه من الممكن أن يتم اختيار رئيس تحرير من خارج المؤسسة الصحافية، لشغل منصب رئيس تحرير في مؤسسة أخرى، مؤكداً أن ذلك في حالة الضرورة القصوى، بشرط أن تنطبق عليه الشروط التي وضعها المجلس.

وأضاف عيسى عدم الدعوة للتطبيع مع إسرائيل من أهم المعايير التي يجب أن تتوافر في المرشحين، مشيراً إلى أنه خلال الأسبوع الأول من مارس القادم سيتم إعلان أسماء رؤساء تحرير الصحف الجدد، وقال إن رؤساء تحرير الصحف القومية الذين سيتم اختيارهم ستنتهي مدة توليهم للمنصب بعد عامين.