الببلاوي: لن نسكت عن أي مسّ من جانب قطر

أعلن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي في الرياض، الأربعاء، أن بلاده ترفض أن تتوسع الخلافات مع قطر لكن لا يمكنها "السكوت عن أي مسّ مباشر" بها.

وقال الببلاوي خلال مؤتمر صحافي قبيل مغادرة السعودية في ختام زيارته: "لا نريد أن تتسع الخلافات مع قطر، لكن إذا كان هناك مسّ مباشر بمصر فنحن لا نستطيع السكوت عليه".

وتابع أن "قطر دولة عربية، تحدث خلافات بين أبناء الأسرة الواحدة ونحن حريصون على الروابط، لكن هناك ممارسات أقل ما يقال فيها إنها غير صادقة أو منصفة".

وختم الببلاوي قائلاً: "نأسف لكثير من الأعمال التي لا تتفق مع الانتماء القومي.. أسلوب الخلافات بدأ يخرج عن المألوف".

واستدعت الخارجية المصرية أمس القائم بالأعمال القطري للمطالبة بتسليم مطلوبين هاربين في الدوحة بينهم يوسف القرضاوي.

وتدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة إثر عزل محمد مرسي عن الرئاسة المصرية في 3 يوليو الماضي.