تأجيل محاكمة مرسي في أحداث الاتحادية للأول من مارس

أرجأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الأربعاء، مناقشة شهود الإثبات في قضية "أحداث الاتحادية"، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسي و14 قيادياً من قيادات الإخوان، إلى جلسة الأول من مارس المقبل.

كما قررت المحكمة بإفادتها من قبل النيابة العامة بما ورد في المذكرات التي قدمها دفاع المتهمين في "أحداث الاتحادية" في جلسة المحاكمة اليوم، بحسب ما ذكرت "بوابة الأهرام".

وقررت المحكمة كذلك في جلستها اليوم ندب ثروت رحوم، المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي.

وكان دفاع المتهمين قد قدم مذكرة للمحكمة قال إنها تحتوي على قرار النيابة في ستة بنود في التحقيقات تفيد بألا وجه في إقامة الدعوى في وقائع التحريض على قتل وإصابة ضباط الشرطة والمتظاهرين في أحداث الاتحادية.

قال دفاع المتهمين للمحكمة إن هذا الجزء من المذكرة قد تم انتزاعه من التحقيقات.

