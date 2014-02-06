الجارالله: ترشح السيسي "اجتهادات صحفية".. لكنه محسوم

أصرّ رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية على موقف صحيفته من خبر ترشح المشير عبدالفتاح السيسي، معتبراً أن بيان النفي الذي نشره المجلس العسكري لا ينفي الخبر.

وقال الجارالله إن ترشح السيسي محسوم منذ زمن، مبيناً أن ما نُشر هو "اجتهادات صحفية"، مبنية على ما استشفته الصحيفة من حديثها مع المشير السيسي.

وأعاد الجارالله في حديثه لنشرة الرابعة على "العربية"، بيان المجلس العسكري إلى الذين فسّروا الترشح بشكل سيئ، ومن ضمنهم "ثعابين الإخوان المسلمين"، وفقاً لتعبيره.

وشدد على أن بيان المجلس العسكري ليس فيه نفي قاطع، حتى لو اعتبر ما نُشر عن الترشح اجتهادات صحفية وليست تصريحات، مبيناً أن هذه الاجتهادات في النهاية تؤكد الترشح.

المتحدث العسكري ينفي

من جهته نفى العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري، ما نشرته صحيفة "السياسة" الكويتية حول حسم المشير عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، قراره بخصوص الترشح للرئاسة .

وأكد أن ما نشرته جريدة "السياسة" الكويتية مجرد اجتهادات صحافية، لم يصرح بها المشير السيسي بشكل مباشر، وتم تحميلها بعبارات وألفاظ على نحو غير دقيق، خاصة بعد نقلها في مختلف وسائل الإعلام .

وأوضح أن قرار ترشح المشير عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية من عدمه، هو قرار شخصي سيحسمه بنفسه أمام أبناء الشعب المصري العظيم دون غيرهم، من خلال عبارات واضحة لا تحتمل الشك أو التأويل .

وناشد علي وسائل الإعلام المحلية والدولية ضرورة تحري الدقة والمصداقية في كل ما تنشره من أخبار ومعلومات حول القوات المسلحة وقادتها، والالتزام بالمواثيق والأعراف المهنية، دون البحث عن انفرادات صحافية غير دقيقة .

وكانت جريدة "السياسة" الكويتية نقلت عن القائد العام للجيش المصري المشير، عبدالفتاح السيسي، أنه حسم أمر ترشحه لرئاسة مصر، وذلك خلال لقاء صحافي مع صحيفة "السياسة" الكويتية.

وأكد السيسي، بحسب الصحيفة، أن خوض سباق الرئاسة يأتي نزولاً عند رغبة الشعب المصري، الذي قال إنه سيتقدم إليه بطلب لتجديد الثقة.

كما تحدث عن دولة متوعكة ومرض مزمن استفحل في السنوات الأخيرة والحاجة إلى التخلص من إرث الماضي ومخلفاته، واعداً بمرحلة جديدة تحمل تحديات كبرى في مقدمتها الاقتصاد المتدهور.

يذكر أن السيسي خريج الكلية الحربية عام 1977 حاصل على ماجستير العلوم العسكرية في مصر عام 1987 والدرجة ذاتها عام 1992 من كلية القادة والأركان البريطانية في كامبرلي، وشغل مناصب عدة أبرزها رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع وملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.

تولى لاحقاً قيادة المنطقة الشمالية العسكرية وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع قبل أن يعين قائداً عاماً للقوات المسلحة ووزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، وحاز رتبة فريق أول عام 2012 ليرتقي بعد نحو سنتين بقرار من الرئيس عدلي منصور إلى رتبة المشير.

يتوقع أن يكون عبدالفتاح السيسي أبرز المتنافسين في انتخابات الرئاسة التي يرجح أن تجرى في غضون أشهر.