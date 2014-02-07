أنباء عن تكليف السيسي الجيش بتطهير سيناء من الإرهاب

أفادت جريدة "اليوم السابع" المصرية، الجمعة، بحسب مصادر عسكرية، بأن المشير عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، كلف أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة بوضع خطة صارمة للقضاء على ما تبقى من فلول الجماعات التكفيرية شمال سيناء في أقرب وقت.

وقالت المصادر إنه سيجري في هذا السياق الدفع بآليات عسكرية ووحدات مدرعة متطورة ناحية مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وذلك بالتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإدخال أعداد كبيرة من القوات والوحدات والطائرات المقاتلة من أجل إنهاء كابوس الإرهاب في سيناء.

وتحظر اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل قبل ثلاثة عقود إدخال معدات عسكرية إلى مناطق قرب الحدود مع إسرائيل.

وشهدت سيناء هجمات مكثفة على مواقع الجيش والشرطة بالتزامن مع قيام الجيش المصري بخلع الرئيس المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، في 3 يوليو الماضي.

وتتصاعد الضغوط الشعبية على السيسي من أجل ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة القادمة.