احتجاجاً على إزالة "كشكه".. مصري يغلق فمه بقفل حديدي

أضرب مواطن بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، عن الطعام والكلام داخل مستشفى إسنا المركزي بعدما قام بغلق فمه بواسطة "قفل" حديدي بعد ثقب شفتيه، وذلك تعبيراً عن اعتراضه واحتجاجه وإحساسه بالظلم بعد قيام أجهزة الأمن بإزالة "كشك" لبيع المنتجات البسيطة خاص به بشارع أحمد عرابي خلال حملة رفع إشغالات الطرق بإسنا.

ووفق "اليوم السابع"، كان حمدي رجب أحمد (48 سنة)، لا يعمل ومقيم بقرية أصفون بمركز إسنا جنوب الأقصر، قد شعر بالظلم ولم يجد من ينصفه أو يسمع لشكواه بعد قيام أجهزة الأمن بإزالة "كشك" خاص به يعتمد عليه في حياته، فقام بثقب شفتيه ووضع قفل حديدي عليه للتعبير عن احتجاجه على إزالة "الكشك".

وقال المواطن إنه لا يملك منزلاً يسكن فيه، وأنه قام بإنشاء كشك صغير بالقرب من أحد المطاعم، مؤكدا أنه لا يعوق حركة المرور، مضيفاً أنه أثناء حملة الإزالة تم تحطيم "الكشك" على الرغم من تكلفه 4 آلاف جنيه لإنشائه، وهو رأس ماله كله، ولا يعرف أي مصدر رزق آخر، وأوضح في حالة تجاهل شكواه سيقوم بالتصعيد للمشير السيسي الذي لا يرضيه قطع أرزاق المواطنين.

وكانت أجهزة الأمن بالأقصر بالتنسيق مع سلطات مجلس مدينة إسنا جنوب المحافظة، قد شنت حملة مكبرة، الأحد الماضي، لإزالة كافة الإشغالات والتعديات بشارع أحمد عرابي بوسط مدينة إسنا.